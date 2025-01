Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto sulle strade diper ora non si rilevano difficoltà a San Pietro Questa mattina sono in programma Oltre alle preghiere dell’angelus la cerimonia solenne per l’epifania è il corteo storico viva la Befana previsti divieti di transito e di sosta su diverse strade adiacenti alla piazza la zona di città invece questa mattina sarai impegnata dalla corsa podistica corri per la befana partenza e arrivo in via Lemonia e passaggio lungo la circonvallazione Tuscolana via Tuscolana via delle Capannelle via Appia Nuova e viale Appio Claudio dalle 930 deviazioni per diverse linee di bus alla Balduina invece per una ballamento della strada è chiusa Marziale dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia localeCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità