Traffico dell’Epifania bollino rosso anche in Toscana code su vari tratti dell’A1

Firenze, 6 gennaio 2025 – Si chiudono le vacanze natalizie e scatta il mini contro-esodo per il ritorno a casa. Con l’Epifania e la riapertura, nella giornata di martedì 7 gennaio, delle scuole, si ritorna in città dopo giorni spensierati da parenti e amici. La direttrice sud-nord è risultata particolarmente trafficata per tutto l’arco della giornata. Insorvegliata speciale è l’A1, dove i rallentamenti non mancano. In particolare all’altezza dell’uscita Valdarno, dove si registrano tempi di percorrenza superiori alla norma. Altro tratto critico quello tra Firenze Nord e Barberino del Mugello, sempre in direzione nord. Rallentamenti si segnalanoall’altezza di Arezzo. Sono circa 8 milioni le persone in viaggio per il controesodo in Italia. Su questo rientro sorvegliano le forze dell’ordine e in particolare la polizia stradale.