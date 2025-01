Anconatoday.it - Tradizione e suggestione per un'opera che incanta grandi e piccoli: il presepe di Montesicuro

ANCONA – Ultimi giorni per ammirare ilmeccanico di, ricco di statuine e mestieri in movimento. Uno dei primi, negli ultimi 70 anni, ad avere i pupi in movimento. C’è l’acqua che scorre dai fiumi, il fumo che esce dai camini, il fornaio che prepara il pane, chi lavora il ferro.