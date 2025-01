Infobetting.com - Tottenham-Liverpool (semifinale EFL Cup, 08-01-2025 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Terza trasferta consecutiva a Londra per il, inframezzata dalla vittoria casalinga sul Leicester per 3-1 e dal 2-2 contro il Man United di domenica, sempre ad Anfield. La squadra di Arne Slot ha infatti sconfitto proprio il, 6-3 in campionato, prima di travolgere anche il West Ham per 5-0. Gli Spurs invece stanno .InfoBetting: Scommesse Sportive e