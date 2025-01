Inter-news.it - Tomori: «Se battiamo l’Inter possiamo cambiare la stagione!»

è intervenuto prima di Inter-Milan, finalissima di Supercoppa in programma alle ore 20 alla Kingdom Arena di Riad. Di seguito quanto dichiarato dal difensore rossonero nel pre-partita MediasetOPPORTUNITÀ – Fikayoparla così prima di Inter-Milan: «Noi dobbiamo essere forti nei duelli, cercando di fare più gol di loro. Non conta il derby di campionato perché questa è una finale, partita secca. Sappiamo che loro sono forti e che dovremo fare una buona partita. Ogni vittoria, ogni trofeo è un punto di riferimento perla. Oggi è un’opportunità per vincere un trofeo, sono sicuro che se vinceremo puòla. Conceicao? Abbiamo cambiato allenatore, sta facendo un buon lavoro per noi. Io sono focalizzato sul fare bene per aiutare la squadra e quando il mister mi chiede di giocare faccio di tutto per vincere».