Teheran: «Cecilia Sala ha violato le leggi iraniane, l'arresto non ha legami con quello di Abedini»

, che si trova dal 19 dicembre nella prigione di Evin, «è stata arrestata per violazione delledella Repubblica Islamica» e il suo caso, al momento oggetto di un’inchiesta da parte delle autorità di, non è legato adi MohammadNajafabadi, attualmente detenuto nel carcere di Opera. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, aggiungendo che «l’annuncio sugli ultimi sviluppi e i dettagli del caso spetta al portavoce della magistratura Asghar Jahangir».(Imagoeconomica).: «detenuta per violazione dellepreso in ostaggio»In riferimento a, cittadino svizzero-iraniano arrestato su mandato Usa il 16 dicembre a Malpensa per aver esportato tecnologia sensibile statunitense nella Repubblica Islamica, l’Iran «si aspetta che il governo italiano non permetterà che i rapporti bilaterali vengano influenzati dagli Stati Uniti», ha dichiarato Baghaei.