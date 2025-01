Ilgiorno.it - Teglio, arrestato il piromane di Capodanno

Sondrio, 6 gennaio 2025 – É finito in manette quello che era già stato ribattezzato ildiper gli otto incendi appiccati (ma i tentativi sono stati molti di più, circa una ventina) anei giorni scorsi. Si tratta di un cinquantenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, che però per continuare nella propria attività, temendo di essere scoperto, ieri aveva pensato di spostarsi sul versante opposto, a Castello dell’Acqua. Qui nel primo pomeriggio sia privati cittadini che gli stessi volontari dell’antincendio boschivo avevano notato due principi d’incendio: sul posto si sono dunque recati sia i Carabinieri forestali di Sondrio del colonnello Andrea Turco che di Ponte in Valtellina che hanno fermato l’uomo non in flagrante, ma quasi. Aveva un comportamento anomalo, molto agitato, e soprattutto con due accendini con sé, dei quali uno che ha tentato malamente di nascondere sotto una scarpa”.