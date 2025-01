Strumentipolitici.it - Svezia e Austria chiedono alla UE più rigore contro l’immigrazione clandestina

Leggi su Strumentipolitici.it

I capi di governo disi sono incontrati a Vienna la scorsa settimana per celebrare il trentennale dell’ingresso nell’Unione Europea. Per l’occasione si sono confrontati sul tema dele hanno parlato delle prossime iniziative della UE in merito.Appello congiuntoUEIl premier svedese Ulf Kristeon e il cancelliereco Karl Nehammer hanno affermato congiuntamente che l’Unione dovrebbe disporre di una maggiore sicurezza alle sue frontiere e di meccanismi più efficaci per rimandare indietro quegli immigrati le cui richieste di asilo non vengono accettate.è stata uno dei temi più importanti nella campagna elettorale di giugno che ha ridisegnato il Parlamento di Strasburgo. Kristeon ha quindi dichiarato che problemi del genere devono essere risolti, non soltanto discussi.