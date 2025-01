Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana, dove vedere il derby Inter-Milan in diretta tv o streaming

, intv e in, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle 20:00 ora, si disputerà, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), il, partita valevole per la finale della. L'di Simone Inzaghi è arrivata a questo appuntamento battendo 2-0 l'Atalanta (doppietta di Denzel Dumfries), mentre ildi Sérgio Conceição ha battuto 1-2 la Juventus (iniziale rete di Kenan Y?ld?z per i bianconeri, quindi rigore di Christian Pulisic e autogol di Federico Gatti per i rossoneri). Dal 2024 e fino al 2027, è 'Mediaset' a detenere i diritti tv della, in combinata con quelli della Coppa Italia. Ilsarà trasmesso, ine in chiaro per tutti, su 'Canale 5'. Il(la cui telecronaca su 'Canale 5' sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin), però, può anche essere seguito inon line sunet in varie modalità.