Lanotiziagiornale.it - Superbonus, Fratelli d’Italia torna all’attacco. La replica dei 5 Stelle: “Volevano prolungarlo, ora riscrivono la storia”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Adevono soffrire di amnesie. Questa volta è toccato al deputato Testa. E allora ricordiamo anche a lui che nel 2020 il suo partito era fiero di comunicare la presentazione di un emendamento per il prolungamento del110% al 2025, perché, dicevano, ‘dalla parte di imprese e famiglie’.”. Parola di Emma Pavanelli, checosì con una nota al collega FdI., M5S: “riscrive la“È davvero surreale che Testa, così come altri esponenti del suo partito e della sua maggioranza, accusi ora ilin modo da coprire ogni nefandezza e codardia politica di questo esecutivo – prosegue Pavanelli –. Con il governo Meloni le difficoltà economiche del Paese sono in netto aumento. Siamo al 21esimo mese consecutivo di calo della produzione industriale e le uniche a sorridere sono le banche e le grandi Lobby.