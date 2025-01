Ilfattoquotidiano.it - Spari su un autobus e veicoli civili in Cisgiordania: almeno tre morti. Le immagini dei soccorsi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tre persone sono state uccise e altre sette ferite su una strada del villaggio di Al Funduq, in, dove une alcunisono stati bersagliati da colpi d’arma da fuoco: lo fanno sapere fonti mediche israeliane. Non è ancora chiaro chi siano gli autori della sparatoria, chi le vittime, o la dinamica dell’attacco. “Personale paramedico ha confermato la morte di tre persone, due donne e un uomo”. Le due donne, è stato detto, avevano circa 60 anni, l’uomo una quarantina. “Si è trattato di un grave attacco che si è sviluppato in più punti, dovee unsono stati colpiti da colpi di arma da fuoco”, ha dichiarato il paramedico Avichai Ben Zruya. “Durante le nostre ricerche iniziali di vittime, abbiamo trovato due donne di circa 60 anni in un veicolo, incoscienti, senza polso e che non respiravano, con ferite da arma da fuoco”, ha detto.