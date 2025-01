Lapresse.it - SpaceX, Musk: “Pronto a fornire a Italia la connettività più sicura e avanzata”

Leggi su Lapresse.it

all’lapiù!”. Lo scrive Elonsul suo account X, in risposta a un post in cui il suo referente in, Andrea Stroppa, fornisce raszioni su sicurezza e affidabilità di Starlink.Ready to provide Italy the most secure and advanced connectivity!— Elon(@elon) January 6, 2025