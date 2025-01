Lapresse.it - Solidarietà a Milano, 200 senza fissa dimora alla ‘Befana del Clochard’

Duecento personehanno potuto vivere un momento di sollievo grazie al pranzo di lusso organizzato all’Hotel Principe di Savoia, a, in occasione della “Befana del Clochard”. L’iniziativa, promossa ogni anno dai City Angels, ha visto volti noti dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni servire ai tavoli. Tra questi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare e Lavoro del comune diLamberto Bertolè. A impreziosire ulteriormente l’evento, la predello chef personale del Principe Alberto di Monaco, Christian Garcia, giunto direttamente da Montecarlo per preparare il pranzo. “Itetto sono in crescita, soprattutto tra gli italiani, e si assiste a un incremento ancora più marcato della povertà tra chi, pur avendo una casa, fatica a sbarcare il lunario – ha dichiarato Mario Furlan, fondatore dei City Angels –.