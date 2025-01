Ilgiorno.it - Siti di importanza comunitaria e parchi: la situazione è migliore, ma non basta

Oltre alle aree vincolate, nel Lodigiano, ci sono anche i Sic. Sono stati istituiti nel 1992. Sic sta per "di", di cui fanno parte le due aree vincolate lodigiane e molti altri territori: Sic Monticchie di Somaglia, estesa 2376506 mq; Adda Morta, 1912243 mq. Un altro Sic è la lanca di Soltarico, di 1601857 mq. Poi ci sono: la Zerbaglia a Turano Lodigiano, di 5532459 mq; la Morta di Bertonico, di 480449 mq; le spiagge fluviali di Boffalora D’Adda, di 1.721.675,87 mq; boschi e lanca di Comazzo, di 2.648.443; il bosco Valentino, a Camairago, di 587444 mq. Si aggiungono, non considerati però zona protetta in senso stretto, il parco locale di interesse sovracomunale del Brembiolo, con Comune capofila Casalpusterlengo; il parco locale di interesse sovracomunale dei Sillari, gestito dal consorzio bonifica Muzza; nel vicino Milanese il parco locale di interesse sovracomunale di San Colombano al Lambro.