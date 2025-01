Quotidiano.net - Siamo ancora tutti bersagli dell’estremismo

Leggi su Quotidiano.net

CanèForse è proprio vero. Anzi, forse lo è sempre di più: "Charlie Hebdo", si gridava nelle piazze di Parigi dopo la strage islamica (pardon, islamista) al giornale satirico che aveva preso in giro Maometto. Solidarietà, fermezza, tenuta collettiva di fronte al terrorismo. Giusto. In realtà, guardando la Francia, ma non solo, 10 anni dopo quella tragedia, posdire che eravamo eCharlie Hebdo. Eccome. Oggi come ieri possibilidella violenza religiosa, anche se non pubblichiamo vignette che sfiorano la blasfemia. Un "diritto" laicamente difeso dal Presidente Macron a fronte di chi (sempre di più) predica (auto)censura per evitare rappresaglie; o le mattanze cieche modello Bataclan, la carneficina sul lungomare di Nizza (2016), fino al prof decapitato nel 2020.