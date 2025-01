Feedpress.me - Sette persone intossicate dalle esalazioni di una stufa a legna a Reggio Emilia. Quattro sono minorenni

Leggi su Feedpress.me

, di cui, portate all’ospedale,dal monossido di carbonio . È il bilancio di quanto avvenuto nella tarda serata di ieri a, poco dopo le 22, in un appartamento di via Candelù, nella primissima periferia della città. Le cause delle, stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco,riconducibili ad un malfunzionamento di una.