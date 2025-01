Arezzonotizie.it - Serie C - La diretta di Arezzo-Vis Pesaro 0-0

Leggi su Arezzonotizie.it

PREPARTITA° - le due squadre si affontano per la 13esima volta in casa dell'. Il bilancio conta 8 successi amaranto, 3 pareggi e una sola vittoria marchigiana, conquistata il 6 settembre 1992 sul neutro di San Giovanni Valdarno (0-1, gol di Zagati)° - due gli ex della sfida. Niccolò.