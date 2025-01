Messinatoday.it - Serie A2, l’Akademia Sant’Anna si arrende in casa della Balducci Macerata

Leggi su Messinatoday.it

Akademiasconfitta nella prima uscita del nuovo anno. Le peloritane sono state battute in quattro set sul campo di un’altra big del torneo la CBFHR. Siciliane avanti, dopo la conquista del primo set, ma sconfitte per undi episodi decisivi che non sorridono.