Ilrestodelcarlino.it - Scivolone per Matelica. È Teramo a fare festa

MEDITERRANEA 82 HALLEY71 MEDITERRANEA : Caroè 19, Moro ne, Marinelli 15, Fabris 9, Tommarelli, Gaspari ne, Massotti 24, Bosico ne, Laraia ne, Benzoni 3, Gueye 12, Luponetti. All. Stirpe. HALLEY: Arnaldo 7, Rolli 11, Panzini 7, Pali ne, Mentonelli 1, Dieng 22, Morgillo 11, Ferretti ne, Riccio 6, Gaeta ne, Musci ne, Eliantonio 6. All. Trullo. Parziali: 15-15, 22-13, 28-23, 17-20; progressivi: 15-15, 37-28, 65-51, 82-71. Inizia male il 2025 per la capolista Halley che, presentatasi in Abruzzo senza l’acciaccato Zanzottera, ha giocato una brutta partita, al di sotto del suo standard al cospetto di una compagine molto determinata. Forse nella testa dei matelicesi c’era già il pensiero alla prossima sfida, quella sì decisiva, contro il Loreto Pesaro, in programma domenica a Castelraimondo.