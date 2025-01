Torinotoday.it - Scia sul gelicidio perché trova la strada ghiacciata: il video curioso

Leggi su Torinotoday.it

In questi giorni nel torinese si è nuovamente verificato il fenomeno meteorologico del. Questo si verifica quando la pioggia o la neve attraversano uno strato di aria calda in quota per poi congelarsi istantaneamente se al suolo, ad esempio nei fondovalle, è presente uno strato di aria.