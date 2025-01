Oasport.it - Sci alpino, Petra Vlhova verso il no ai Mondiali: la slovacca non riprende gli allenamenti

potrebbe non tornare neanche per idi Saalbach. Laaveva dichiarato di avere la volontà di puntare proprio su questo appuntamento, ma al momento il vento non sembra proprio spirare in quella direzione.Il ginocchio destro infortunato quasi un anno fa nella gara di casa di Jasna (lesione al crociato e al collaterale) fa ancora molto male e la fuoriclasse di slalom e gigante è apparsa negli scorsi giorni a Semmering da spettatrice, ma non sappiamo ancora esattamente quanto tempo ci vorrà per vederla in pista. Non è infatti ancora recuperato del tutto l’infortunio e la volontà è quella di non forzare i tempi.Il campanello d’allarme sulle sue condizioni di forma è dato dal fatto che nei prossimi giorni ancora non sono previsti veri e propri: di conseguenza le speranze di recupero per isono sempre meno, anche se qualcosa in più sapremo nella prossima decina di giorni.