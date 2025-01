Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo St. Anton 2025: orari, tv, streaming. In programma discesa e superG femminile

Dopo Kranjska Gora, riparte subito ladeldi sci2024/nel suo avvicinamento verso il Mondiale. Nel prossimo fine settimana ci saranno due gare dedicate alla velocità in quel di St., in Austria.Torna in gara Sofia Goggia dopo le ottime cose mostrate in gigante a Kranjska Gora con il quinto posto raggiunto tra le porte larghe. La velocità è il terreno migliore per la bergamasca che vuole fare incetta di punti per ladelgenerale, contando proprio su un rendimento in gigante che sembra poter essere migliore degli anni scorsi.Giovedì 9 gennaio comincia questo fine settimana con la prima delle due prove. Dopo le due prove ecco che ci saranno ladi sabato 11 gennaio (ore 11.15) e ildi domenica 12 gennaio (ore 11.15).Guarda ladeldi scisu DAZN.