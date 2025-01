Unlimitednews.it - Sanità, all’Irccs Policlinico San Donato arrivano le befane in moto

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno, il giorno dell’Epifania, leinhanno regalato un sorriso ai bimbi ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCSSan(Gruppo San), portando un pizzico di magia e speranza a chi sta affrontando un periodo difficile in ospedale. Le, coloratissime nei loro vestiti sgargianti, hanno fatto il loro ingresso in ospedale, sorprendendo i piccoli pazienti e i loro familiari e distribuendo dolciumi, regali e tanta allegria, trasformando un giorno qualsiasi in un momento speciale di gioia e solidarietà. Questa iniziativa, che rientra tra i progetti sostenuti da GSD Foundation ETS e che si ripete ormai da diversi anni, è organizzata daclub VRR, un gruppo diciclisti appassionati che hanno deciso di dedicare la loro passione per lealla causa dei più piccoli, regalando loro un’esperienza indimenticabile.