Saelemaekers rivince un derby: «Qui speciale!» Poi su Pellegrini

torna are finalmente unin Italia e lo fa con la maglia della Roma contro la Lazio. A Milano contro l’Inter, da milanista, ne ha persi tantissimi. Poi elogia– Alexis, dopo la miriade dipersi con la maglia del Milan contro l’Inter, è riuscito are una stracittadina e lo ha fatto nella Capitale segnando pure un gol. Il giocatore belga, nel post partita di Roma-Lazio, ha parlato su DAZN. Le sue parole sullo spettacolo deldi Roma e su Lorenzo, che ha sbloccato la partita: «Avevo già giocato ildi Milano, ma quello di Roma è? Contento per lui, è stato momento difficile. Lui è un giocatore importante per la squadra». A proposito del capitano della Roma, è stato accostato recentemente pure all’Inter in un ipotetico scambio di mercato con Davide Frattesi.