Feedpress.me - Ritrovato il cadavere di un farmacista scomparso da oltre un anno ad Alessandria

Adundalla scomparsa sono stati ritrovati in provincia di Genova, a Recco, i resti di Mauro Caratti, undi 67 anni di Acqui Terme, nell’Alessandrino , del quale non c'erano più notizie dal 29 dicembre 2023. A scorgere il corpo in un bosco è stato un cacciatore che ha chiamato i Carabinieri della località ligure. La moglie di Caratti ha poi riconosciuto l’orologio, alcuni.