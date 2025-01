Chietitoday.it - Ripa Teatina festeggia i 50 anni di Bradley Cooper: un legame speciale con l’attore di Hollywood

Leggi su Chietitoday.it

celebra il 50esimo compleanno di, uno degli attori più amati e talentuosi del panorama cinematografico internazionale. Con successi come American Sniper e A Star is Born,ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, ma per la comunità di