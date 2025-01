Residenti | nel 2024 Venezia cala ancora cresce poco la terraferma Il 165% sono stranieri

Veneziatoday.it - Residenti: nel 2024 Venezia cala ancora, cresce (poco) la terraferma. Il 16,5% sono stranieri

Leggi su Veneziatoday.it

Con l'inizio del 2025 il portale Venessia.com ha diffuso alcuni dati sull'andamento della popolazione residente nel comune di, rielaborandoli come sempre dagli uffici dell'anagrafe del Comune. Dati utili per monitorare i cambiamenti demografici in città.Non si è interrotto, come.