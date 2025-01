Foggiatoday.it - Record di solidarietà nei supermercati 'La Prima': raccolti 41mila euro per la ricerca

Leggi su Foggiatoday.it

Ammonta a 41.690,70la cifra raccolta per ladi Telethon dai Mercati Città Lagrazie alla consueta iniziativa messa in campo per il tredicesimo anno dalla famiglia Giannatempo in tutti i punti vendita di Foggia e provincia: "Questo traguardo è il risultato di un percorso fatto.