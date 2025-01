Padovaoggi.it - Quattro sacchi di carbone da Federcontribuenti al Presidente Zaia e alla giunta regionale

Leggi su Padovaoggi.it

«Ci sonobuchi neri all’orizzonte del Veneto nel 2025:questioni irrisolte che necessitano con urgenza l’attenzione della politica e, in subordine anche della magistratura poichè anche l’inerzia è una colpa in tempi in cui non si può più continuare a rimanere immobili». E’.