Oasport.it - Quando il Campaccio 2025 oggi in tv: orario, programma, streaming, chi partecipa

Leggi su Oasport.it

lunedì 6 gennaio va in scena il, tradizionale appuntamento di corsa campestre che si disputa sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). L’Epifania regala uno dei Cross più prestigiosi del panorama mondiale e che vale come tappa del World Cross Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa specialità). Appuntamento alle ore 14.05 per la prova femminile (sui sei chilometri), mentre gli uomini si cimenteranno sui dieci chilometri dalle ore 14.40.Nadia Battocletti andrà a caccia della vittoria, cercando di regalare all’Italia quel successo che al femminile manca ormai da 31 anni (Silvia Sommaggio nel 1994). L’argento olimpico dei 10.000 metri, fresca di successo agli Europei di Cross e alla BOclassic, partirà con i favori del pronostico contro la burundese Micheline Niyomahoro, la finlandese Susanna Saapunki e la portoghese Neide Dias.