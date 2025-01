Milleunadonna.it - Quale dieta per il ciclo mestruale?

Leggi su Milleunadonna.it

Ci siamo chiesti allora cosa mettere a tavola per le adolescenti che si trovano ad affrontare i primi cicli mestruali, le prime irregolaritàC'è la tendenza non sempre appropriata ad integrare principi nutritivi (come vitamine, sali minerali, etc.) attraverso integratori (o nutraceutici). Prodotti sicuramente validissimi. Ma tut.