Livornotoday.it - Promozione, vittoria importante per l'Atletico Piombino sulla Ginestra Fiorentina, crolla l'Armando Picchi

Leggi su Livornotoday.it

importantissima per l'che apre il 2025 nel migliore dei modi con il successodiretta rivale per la salvezza, la, per 2 a 0, i nerazzurri ottengono i tre punti grazie alle due reti nella ripresa firmate da Mattia Durante e Serigne. La