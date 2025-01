Sbircialanotizia.it - Progetto musicale Women Aid-The Muses ideato da Valeria Altobelli vola negli States

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un evento che celebra il potere delle donne nella musica e la forza trasformatrice dell'arte Una serata indimenticabile in cui donne straordinarie si riuniscono da tutto il mondo sul palco del Manatee Performing Arts Center in Florida -Usa, il giorno 8 gennaio per ilAid concert, un evento che celebra il potere delle donne .