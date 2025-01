Superguidatv.it - Primo Appuntamento 2025 con Flavio Montrucchio: novità e quando in tv

Leggi su Superguidatv.it

Sta per tornare una nuova edizione di ‘‘. Il dating show, che ormai va in onda da dieci stagioni se si considerano anche gli spin off di Crociera e Hotel, è pronto a mostrare ilincontro di uomini e donne alla ricerca dell’amore. Scopriamo insieme leverrà trasmesso.condella nuova stagioneSarà ancora una voltaa condurre ‘’. Il presentatore ci mostrerà le storie di alcuni single che si mettono in gioco per unal buio. Obiettivo è quello di trovare l’anima gemella attraverso il dating che torna alla versione classica. La prima puntata di ‘‘ andrà infatti in onda martedì 7 gennaioin prima serata, alle ore 21.30, su Real Time. Le puntate saranno disponibili anche in anteprima streaming su Discovery+.