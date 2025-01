Presunte violenze a Milano, Pm indaga

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.30 La Procura didomani aprirà formalmente un'inchiesta suaggressioni e molestie sessuali che una studentessa belga ha riferito a un quotidiano online di aver subìto con cinque suoi amici la notte di Capodanno in Piazza Duomo. L'indagine per violenza sessuale di gruppo, per ora senzati, sarà aperta in base a notizie di stampa, in attesa di una denuncia della ragazza. La Polizia ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.