presidente

"Siamo molto soddisfatti di aver avuto una bellissima risposta dalla città – dice ildel Comitato per la Vita, Oreste Menchetti –. Nonostante il maltempo, siamo stati fortunati rispetto all’anno scorso, si è aperto uno spiraglio nel cielo e la nostra vecchina si è potuta calare. Sono quarant’anni che diamo vita a questo evento e questa nostra festa non vorremmo mai smettere di organizzarla, la gioia di poterla realizzare è tanta. Rallegrando i bambini sappiamo di fare cosa gradita per la nostra città: dai proventi della vendita delle calze contiamo di raccogliere quanto sufficiente per i progetti. Vorremmo raggiungere un obiettivo che ha un valore di 82mila euro. E’ sempre un immenso piacere vedere così tanti grossetani al nostro fianco, perchè è come se stessero al fianco di loro stessi.