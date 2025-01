Secoloditalia.it - Polemica sulle medaglie di Biden: da Soros allo chef fotografato a Kiev con l’attentatore di Trump

Hanno sollevato polemiche le onorificenze (“medaglia della libertà”) assegnate dal presidente uscente degli Stati Uniti Joealla Casa Bianca, tra gli ultimi atti ufficiali prima dell’insediamento di Donald.La medaglia presidenziale della libertà – tra gli altri – al miliardario Georgee all’ex segretario di stato americano Hillary Clinton hanno scatenato feroci critiche social. Anche Elon Musk non ha perso occasione per criticareper aver assegnato la Medaglia della Libertà a, il fondatore della Open Society Foundations. “È una parodia cheabbia conferito ala Medaglia della Libertà”, ha scritto Musk su X.L’elenco dei diciannove destinatari delledella libertà, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti comprende anche loJose Andres e non è sfuggito a molti utenti il ricordo di una foto ancora presente sui social.