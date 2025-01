Palermotoday.it - Più di un'auto ogni due abitanti e poche green, così Palermo è una delle capitali del traffico e dell'inquinamento

Leggi su Palermotoday.it

Si inaugurano nuove fermate'anello e del passante ferroviario, si lavora per ampliare la rete del tram, ma in una città che, seppur lentamente, si muove per migliorare le infrastrutture del trasporto pubblico, continua a crescere il numerocelebre per ilnon è.