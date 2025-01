.com - Pisa: si ribella ai carabinieri che lo fermano per un controllo. Denunciato anche per inosservanza a foglio di via

Fermato dai, a, un 52enne italiano, residente in provincia di Carrara, gravato dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comuneno. L'uomo nelle fasi delha opposto resistenza per evitare l'identificazione e ha tentato di colpire icon calci e pugniL'articolo: siaiche loper unperdi via proviene da Firenze Post.