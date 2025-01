Padovaoggi.it - Picchiato da due ragazzini, finisce in ospedale

Leggi su Padovaoggi.it

Una brutta nottata quella di sabato scorso per un 55enne residente a Camin che è stato aggredito da un gruppo di ragazzi richiamati per il troppo rumore. Una situazione che in realtà sembra si trascinasse da diverso tempo, visto che l'uomo si era già lamentato dei loro comportamenti. Ma questa.