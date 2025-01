Vanityfair.it - Perché Zendaya non ha sfilato con Tom Holland sul red carpet dei Golden Globe 2025: «Non è il mio momento, è il suo momento. E se siamo insieme, si parla di noi»

C'è un motivo per cui la coppia di lunga data ha saltato la fila per i fotografi mentrecelebrava la sua nomination per Challengers. L'ha rivelato lui: «non è il mio, è il suo. E se andiamo, si tratta subito di noi».