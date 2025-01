Oasport.it - Perché Sinner-Popyrin non sarà in tv: orario e dove vederla in streaming

Leggi su Oasport.it

Questa notte Jannikscenderà in campo, anche se in forma non ufficiale, per la prima volta nel 2025. La settimana che prevede le qualificazioni agli Australian Open riserva anche, per quel che concerne i big, uno spazio in cui intrattenere la Rod Laver Arena attraverso una serie di esibizioni.Nel caso del numero 1 del mondo, contro uno dei padroni di casa, Alexei, ciquesto assaggio di campo, che farà parte di un più ampio programma in cui si alterneranno stelle internazionali e australiane sul primo dei quattro centrali Slam. In attesa del via vero e proprio, che resta da capire sedomenica 12, lunedì 13 o martedì 14, un momento per prendere confidenza di nuovo con il luogo dal quale è iniziato tutto nel 2024.Il confronto di esibizione tra Jannike Alexeinonvisibile su Eurosport 1 o 2i canali paneuropei, parte del gruppo Discovery, non si occupano di ciò che accade nell’Opening Week.