Fanpage.it - Per la troppa pioggia le linee del campo si cancellano, ma la soluzione è geniale: si usa il latte

Leggi su Fanpage.it

Incredibile rimedio per salvare lo svolgimento di una partita nel campionato portoghese di seconda divisione. Per le troppe piogge ilera impraticabile con le righe completamente cancellate, ma un impasto speciale ha permesso di giocare: "E' una tecnica usata anche in Premier League"