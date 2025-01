Sport.quotidiano.net - Parola al playmaker. Uglietti non boccia la squadra: "Usciamo dal match a testa alta»

Rammarico nelle parole del play della Pallacanestro Reggiana Lorenzoche, nella conferenza stampa post-partita, dice: "Abbiamo lottato fino all’ultimo per 40 minuti. Abbiamo perso, macomunque a, a fronte anche del valore dell’avversario. La Virtus, non dimentichiamolo, è unamolto forte, che ha giocatori esperti e di talento, che gioca l’Eurolega". Il numero 16 biancorosso, sul derby emiliano dei canestri, aggiunge: "Dopo la brutta figura che abbiamo fatto a Trapani nei giorni scorsi, ci eravamo detti che avremmo dovuto essere pronti al riscatto, soprattutto dal punto di vista dell’aggressività e della fisicità e questo l’abbiamo fatto. Le V nere sono state brave a punirci per i nostri piccoli errori in difesa. Ma il tema vero sono stati i tanti canestri mancati in attacco (lo score recita una percentuale del 22% nei tiri da tre, ndr)".