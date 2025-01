Calcionews24.com - Pagelle Inter Milan, TOP e FLOP del match di Supercoppa italiana

Leggi su Calcionews24.com

I top, ie ledella finale delle final four dellaI TOP e idella finale delle final four della. I TOP Tra gli sconfitti va detto che Taremi non ha fatto rimpiangere chi ha sostituito, anche se Thuram garantisce una profondità non facile da .