Pronosticipremium.com - Pagelle e interviste Roma-Lazio 2-0 LIVE: Pellegrini Re della serata

Leggi su Pronosticipremium.com

La 19ª giornata di Serie A prosegue con il derby tra, che andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 5 gennaio. In palio non ci sono solamente i tre punti, ma anche onore, orgoglio e prestigio. SoloLa.it vi fornirà la diretta testuale del match, oltre alle dichiarazioni del pre e del post partita. 48 minuti fa5 Gennaio 2025 22:38 22:38Svilar: 6.5 Respinge ogni occasione targata. Una sicurezza.Mancini: 6.5 Partita di sostanza, di concentrazione. Insomma da Gianluca Mancini.Ndicka: 6.5 L’ordine non fa per tutti, ma quando si parla di Ndicka si può sempre mettere una mano sul fuocoHummels: 6.5 Ormai leaderdifesa, non fa muovere CastellanosSaelemaekers: 7 Lotta, ci mette la cattiveria e punta Tavares senza paura.