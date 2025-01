Today.it - Omicidio Pierina Paganelli: non c'è traccia di Dna dell'indagato Dassilva sulla scena del crimine

Leggi su Today.it

C'è una svolta nelle indagini per l'di, la 78enne uccisa nell'ottobre del 2023 a pochi passi dall'ingressoa sua casa di Rimini. Il Dna di Louis, unicoe in carcere da luglio per l'a 78enne, non è presente sul corpoa vittima e.