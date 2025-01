.com - Omicidio Pierina Paganelli, Dna di Dassilva non presente su corpo e oggetti

Leggi su .com

(Adnkronos) –Suldi, 78enne trovata morta a Rimini il 3 ottobre 2023, non c’è il Dna di Louis, 35enne senegalese che ad oggi risulta l’unico indagato per l’della donna e si trova in carcere da luglio. Lo ha stabilito la perizia genetica affidata al professor Emiliano Giardina dal Gip del Tribunale di Rimini. La perizia richiesta dal giudice Vinicio Cantarini non ha rilevato tracce biologiche dinemmeno sulla scena del crimine. Un risultato che potrebbe risultare determinante per la difesa dell’indagato, assistito dai legali Rosario Fabbri e Andrea Guidi, trattandosi di un incidente probatorio che, quindi, potrà essere utilizzato eventualmente anche in sede dibattimentale. Per lo svolgimento dell’accertamento, il perito incaricato ha analizzato oltre 30 reperti, la maggior parte dei quali prelevato presso l’abitazione di Louis