Omicidio Pierina Paganelli Dna di Dassilva non presente su corpo e oggetti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Suldi, 78enne trovata morta a Rimini il 3 ottobre 2023, non c'è il Dna di Louis, 35enne senegalese che ad oggi risulta l'unico indagato per l'della donna e si trova in carcere da luglio. Lo ha stabilito la perizia genetica affidata al professor Emiliano Giardina dal Gip .