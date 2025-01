Feedpress.me - Nuovo ceo e rilancio in Italia: non sarà un 2025 facile per Stellantis

Leggi su Feedpress.me

Ilnonun annopercome per tutta l’industria dell’auto . Per il gruppo italo-francese ci sono in primo piano due nodi da sciogliere: la nomina delamministratore delegato che prenderà il posto di Carlos Tavares e l’avvio del "piano", presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 17 dicembre con 2 miliardi di euro di investimenti.